Am Montag war Surfer Alex Travaglini nahe Gracetown im Südwesten Australiens von einem Hai angefallen worden. Er zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Später wurde auch ein zweiter Surfer, Jason Longgrass, in der Gegend von einem Hai am Bein verletzt.



Nun tauchten dramatische Aufnahmen der zweiten Hai-Attacke auf: In dem Video ist zu sehen, wie Augenzeugen vor Angst schreien, während ein Hai den Surfer attackiert. "Hai!", ruft der Mann, der den Vorfall filmt, während der 41-Jährige um sein Leben schwimmt. "Er ist verschwunden... nein, er schwimmt, er schwimmt, komm schon, Kumpel", ruft ein anderer Augenzeuge.

Jason Longgrass wurde von dem Hai am rechten Oberschenkel gebissen, gegenüber den Rettungskräften beschrieb er das Tier als "vier Meter langen Weißen Hai".



Zwei Hai-Attacken

Bereits zuvor, Montagfrüh, wurde ein Surfer, Alex Travaglini, vor der Küste von Gracetown, einem beliebten Surfer-Ort im Südwesten, von einem Hai attackiert. Nach Berichten von Augenzeugen stieß das Tier den Surfer von seinem Brett und biss ihn in die Beine.

Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in die etwa 300 Kilometer entfernte Großstadt Perth gebracht, wo er nun im Krankenhaus behandelt wird. Nach Angaben eines Klinik-Sprechers ist sein Zustand stabil. An den Küsten Australiens kommt es immer wieder vor, dass Surfer von Haien angegriffen werden. Im Gebiet von Gracetown gab es dabei seit 2010 zwei Tote.



Surf-Wettbewerb vorzeitig beendet

Nach den beiden Hai-Attacken ist in Australien ein internationaler Surf-Wettbewerb vorzeitig beendet worden. "Angesichts der außergewöhnlichen Umstände" und "mit Blick auf die Sicherheit unserer Surfer" sei entschieden worden, den Wettbewerb Margaret River Pro abzubrechen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Zwar seien Haie eine "gelegentliche Realität", die aktuellen Umstände seien aber "sehr ungewöhnlich und beunruhigend", hieß es. Am Montag war zunächst ein Surfer nahe Gracetown im Südwesten des Landes von einem Hai angefallen worden. Er zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Der in der Nähe stattfindende Surf-Wettbewerb, der im Rahmen der World Surf League Championship Tour ausgetragen wird, wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen. Später wurde ein zweiter Surfer, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen Dänen handeln soll, in der Gegend von einem Hai am Bein verletzt.

Verschiedene Teilnehmer des Wettbewerbs äußerten nach den Vorfällen in sozialen Netzwerken ihren Unmut. Sie fühlten sich nicht wohl, in der Nähe der Orte anzutreten, wo sich die Hai-Attacken ereigneten, schrieben sie.