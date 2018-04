Die Löwin versteckt sich im ersten Moment. Als sie aber ihre Artgenossen merkt, bekommt sie Selbstbewusstsein und attackiert den Baby-Elefanten. Sie rammt ihre Zähne in den Körper des Dickhäuters und bringt ihn sofort zu Boden. Der kleine Elefant hat keine Chance. Sofort kommen die anderen Löwen zur Beute dazu. Da taucht plötzlich ein ausgewachsener Elefant auf. Nachdem er aber abgewägt hat, ob sich eine Hilfe ausgeht, lässt er es bleiben – die Situation ist zu aussichtslos.

Cynthia Mack hat das Video im Hwange National Park in Simbabwe aufgenommen und auf Youtube gestellt. In kurzer Zeit hat das Video fast 500.000 Aufrufe erreicht. Der Baby-Elefant war am Knie verletzt, als er verzweifelt zur Wasserstelle eilt, um zu trinken. In diesem Moment werden die Löwen aufmerksam, erzählt Mack.