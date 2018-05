Videos von Vegas-Massaker veröffentlicht

Es ist der blanke Horror – aus der Sicht der Cops: Die Polizei in Las Vegas veröffentlichte jetzt Aufnahmen der Body-Kameras der Einsatzkräfte während des Massakers durch Hotel-Schützen Stephen Paddock vom 1. Oktober 2017.

Der 67-Jährige hatte 59 Menschen getötet und mehr als 800 verwundet, als er mit mehreren Sturmgewehren aus einer Suite des Mandalay Bay-Hotels das Feuer eröffnete auf tausende Besucher eines Country-Musikfestivals.

Las Vegas police have released body cam footage of officers storming the hotel room of mass shooter Stephen Paddock. pic.twitter.com/cO2pEDodIm