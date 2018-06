Viele Tote bei Amoklauf in US-Zeitungsredaktion

In der Redaktion einer Lokalzeitung in der US-Stadt Annapolis sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen erschossen worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Er sei festgenommen worden und werde vernommen. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen, sagte Polizeichef Bill Krampf.

Ein Reporter der betroffenen Zeitungsredaktion schrieb auf Twitter: "Ein Einzelschütze hat in meinem Büro auf mehrere Menschen geschossen. Einige davon sind tot." Nach Schilderung von Augenzeugen haben sich Beschäftigte unter Schreibtischen versteckt, um sich vor den Schüssen zu schützen. Die Polizei sei extrem schnell, binnen 60 Sekunden, am Ort des Geschehens gewesen.

Hier sind Einsatzwägen auf dem Weg zum Tatort:

Relatos sobre mortos e feridos em tiroteio na sede do jornal Capital Gazette em #Maryland, nos #EUA pic.twitter.com/HKsAFTInbH — RENOVA (@RenovaMidia) 28. Juni 2018