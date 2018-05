Volksschul-Aufsatz wird Hit im Netz

Im Internet sorgt derzeit ein Volksschul-Aufsatz aus Münster für Lacher: "Aufsatz eines Knirpses aus der zweiten Klasse über die eigene Familie. Bin vom Stuhl gefallen vor Lachen", kommentierte der bzw. die Lehrer/in eines Zweitklässlers auf der Social-Media-App "Jodel".



In dem hinzugefügten Foto des Aufsatzes ist etwas zu lesen, das die Eltern des Kindes wohl in Scham versinken lässt: "Ich habe meine Eltern sehr lieb. Mama und Papa sind sehr gläubig. Manchmal schließen sie sich ein und dann schreit Mama ganz laut oh Gott", plaudert der Zweitklässler Details aus dem Schlafzimmer seiner Eltern aus.





Die Lehrperson fand den Aufsatz so lustig, das sie ihn gleich im Internet verbreitet. Ob die Eltern des Kindes damit auch so viel Spaß haben?... Den Internet-Nutzern gefällt's jedenfalls!