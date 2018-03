Von Stangen durchbohrt: Kater überlebt

Kaum zu glauben, aber wahr. Ein Kater hatte in London mehr als nur Glück. Das Tier hatte sich vermutlich bei einem Sprung von einem Balkon verschätzt und landete auf einem Zaun. Dabei wurde der süße Kater von zwei Stangen aufgespießt. Die Eisenpfosten bohrten sich durch das Tier.

Zum Glück entdeckten Passanten das Tier und riefen sofort die Tierschutzorganisation RSPCA. Nicole Broster von der Organisation war schließlich vor Ort und konnte ihren Augen kaum trauen. „In all meinen Jahren habe ich so etwas noch nie gesehen. Aus der Katze ragten diese riesigen und spitzen Stahlrohre. Ich war überrascht, dass dieser liebe Kerl noch am Leben war“, sagte sie.

© RSPCA

Samt Stangen rausgeschnitten

Als sie das Tier näher begutachtete, wusste Nicole, dass sie hier alleine nicht viel machen könne. Wenn sie das Tier bewege, würde es unendlich leiden. Also rief sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte schnitten daraufhin das Tier samt Stangen aus dem Zaun und brachten es zu einem Tierarzt.

Dort wurden die Stangen entfernt und die Verletzungen behandelt. Zwar wurden ein Bein und der Unterleib des Katers verletzt, aber keine wichtigen Organe. Außer ein Humpeln wird ihn nichts mehr an dieses schreckliche Ereignis erinnern.