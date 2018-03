Am 8. März 2014 verschwand der Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord über dem Indischen Ozean vom Radar. Seither fehlt von dem Flugzeug jede Spur. In der vergangenen Woche sorgte der private Ermittler Peter McMahon für Aufsehen, denn er wollte das Geister-Flugzeug auf einem Google-Earth-Bild entdeckt haben - oe24 berichtete.

Auf dem Foto konnte man einen Schatten im Ozean erkennen. Laut McMahon hatten auch australische Behörden bestätigt, dass es sich dabei um MH370 handeln könnte. Das ist allerdings gar nicht möglich, denn das Foto, auf das sich McMahon bezog, stammt aus dem Jahr 2009, mehr als vier Jahre vor dem Verschwinden von MH370, berichtet DailyStar.

Ein Geologie-Experte hat jetzt enthüllt, was auf dem Foto wirklich zu sehen ist: Es könnten einfach Wellen sein. Dieser Meinung ist zumindest Dr. Richard Waller, Dozent für Physische Geographie an der Keele-Universität. Gegenüber dem DailyStar erklärt er: "Meine erste Frage wäre, wie tief ist das Wasser an der Stelle? Das Wasser müsste sehr flach sein, damit man das Flugzeug erkennt. An dieser Wasserstelle dürfte es aber zwischen zwei und fünf Kilometern tief sein. Man könnte maximal einige hundert Fuß weit sehen. Deshalb sieht man vermutlich nichts anderes als Wellen, die an der Meeresoberfläche brechen."