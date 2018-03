Während des verheerenden Brands in einem russischen Einkaufszentrum mit mehr als 60 Toten hat ein Wachmann den Feueralarm deaktiviert. Das teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Montag in der sibirischen Stadt Kemerowo mit. Der Mann habe den Alarm ausgeschaltet, nachdem er ein Signal über Feuer im Gebäude erhalten hatte. Warum er das tat, war zunächst nicht bekannt.

Das Feuer war am Sonntagabend im vierten Stock des Einkaufszentrums ausgebrochen. Es erfasste innerhalb kurzer Zeit eine Fläche von rund 1.600 Quadratmetern. Zahlreiche Menschen galten in der Industriestadt rund 3.000 Kilometer östlich von Moskau noch Stunden später als vermisst. Dutzende wurden bei dem Brand verletzt. Viele Menschen sind ersten Ermittlungen zufolge gestorben, weil sie die Flammen zu spät bemerkten und Notausgänge versperrt gewesen sein sollen.