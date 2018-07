Wärmeflasche brachte Silikon-Busen zum Schmelzen

Die Britin Nadine Foster, ein Model aus Pulborough, wollte ihrem kranken Verlobten Kyle vor einigen Wochen eine Wärmeflasche bringen - doch dabei lief etwas komplett schief: Die 29-Jährige drückte die Wärmeflasche fest an ihr Dekolleté, als sich plötzlich der Verschluss öffnete und heißes Wasser über ihren Silikon-Busen lief.

© Caters News



Sie habe daraufhin schnell ihre Kleidung ausgezogen und bemerkt, dass die Haut an der Brust zu schmelzen begann, erklärte sie im Interview mit der britischen Zeitung "The Sun". Die Implantate ihres 36-E-Busens begannen aufgrund der Hitze zu schmelzen.



"Es dauerte drei Wochen, bis ich mich erholen konnte", so die Britin über den Vorfall. Doch noch immer sei ihr Dekolleté vernarbt. "Ich habe das Gefühl, dass meine Brust für immer ruiniert ist." Sie könne noch immer nicht glauben, dass so ein simples Missgeschick ihr ganzes Leben beeinflussen könnte. "Ich wollte doch nur eine gute Verlobte sein."