Wirbel um "Nazi-Denkmal" in Italien

Italien ist die Einweihung eines Denkmals für eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg abgesagt worden, nachdem Politiker und Interessengruppen kritisiert hatten, es verherrliche Nazi-Unrecht. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag.

Das Denkmal für die bekannte Schlacht bei Monte Cassino in Mittelitalien war von einer Veteranen-Organisation deutscher Fallschirmjäger finanziert worden. Der örtliche Hoteliersverband wollte es aufstellen. Auf dem Stein hätte es auf Italienisch, Deutsch und Englisch heißen sollen: "In Erinnerung und zur Mahnung an alle im Jahre 1944 während der blutigen Schlacht um Cassino gefallenen Soldaten und alle zivilen Opfern dieses schrecklichen Krieges".

Der Präsident der umliegenden italienischen Region Latium kritisierte die geplante Einweihung als "Zeremonie für Nazi-Fallschirmjäger" und rief die örtlichen Behörden auf, die für Sonntag geplante Veranstaltung abzusagen. Die italienische Organisation der Partisanen des Zweiten Weltkriegs teilte mit, das Denkmal verhöhne "die hart erkämpfte Demokratie" in Italien. Der Bürgermeister von