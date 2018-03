Nicht nach unten sehen! Die optische Täuschung wirkt verblüffend echt – so als ob ein Verrückter einen Hund aus einem Flugzeug rauswirft. Ein Corgi-Besitzer hat das kurze Video seiner Hündin "Karma" auf Spring break ???????? Ein Beitrag geteilt von Karma (@karmatheecorgi) am Mär 21, 2018 um 2:22 PDT gestellt. Im Clip wirkt es so als fliege der Hund in der Luft.

Video zum Thema Optische Täuschung: Wird hier ein Hund aus dem Flugzeug geworfen? Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Erst als Karma landet, wird der Schnee deutlich, durch den sie stapft. Das Video wurde bereits 15.000 Mal aufgerufen. Der Schnee schaut den Wolken zum Verwechseln ähnlich. "Es tut mir leid", sagt eine Frauenstimme als Corgi landet, "es tut mir leid".

Corgi will offenbar Rache und schnappt sich den Ärmel der Frau. Karma ist offenbar in Spiellaune gekommen. Die User kommentieren fleißig. "Wow, für eine Sekunde hätte ich es fast geglaubt", schreibt einer. "Was für eine großartige optische Täuschung", kommentiert ein anderer User.