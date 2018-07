Wütender Kim überrascht mit neuem Outfit

Seltene Bilder bekommt man derzeit aus Nordkorea zu sehen. Diktator Kim Jong-un rastete bei einem Firmenbesuch aus und stauchte die Verantwortlichen vor den Linsen der anwesenden Fotografen zusammen - und das in einem Land, in dem offiziell zumindest immer alles einwandfrei funktioniert. Bei seinem Wut-Auftritt sorgt aber auch Kim selbst für eine Überraschung: Er trug ein ungewohntes neues Outfit.

Kim, der statt in seinen üblichen dunklen Mao-Anzügen in einem weißen Hemd und grauen Hosen auftrat, beschimpfte auf einer Wanderung durch eine Fabrik die hilflosen Bosse. Der Diktator war über die Verzögerungen bei dem Projekt aufgeklärt worden, als er nach einer kurzen sprachlosen Schrecksekunde ausrastete. Das berichten staatliche Medien.

Amnestie

In einem anderen Punkt zeigte sich Kim Jong-un besser gelaunt. Er hat zum bevorstehenden 70. Staatsgründungstag eine Amnestie für Strafgefangene angekündigt. In den Genuss des Straferlasses kämen Menschen, die wegen "Verbrechen gegen das Land und seine Menschen" verurteilt worden seien, meldeten staatliche Medien am Montag.

Wie schon bei früheren Amnestien blieb zunächst unklar, um welche Gruppen es sich genau handelt und wie viele Häftlinge betroffen sind.