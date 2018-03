Zahlreiche Tote bei Flugzeugabsturz

Dem Flughafensprecher zufolge waren Rettungsteams im Einsatz, um das brennende Wrack zu löschen und weitere Insassen zu bergen. Bisher seien 20 Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden, sagte er. Demnach wurden auch mehrere Leichen aus dem Wrack gezogen. Im Online-Netzwerk Facebook veröffentlichte Aufnahmen zeigten dichte Rauchwolken über einem Fußballfeld nahe der Rollbahn, auf das die Maschine offenbar gestürzt war.

Bei einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Montag mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. 31 Leichen seien in den Trümmern gefunden worden und acht Schwerverletzte im Krankenhaus gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Maschine mit rund 70 Menschen an Bord kam aus Bangladesch.