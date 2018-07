Zug in Türkei entgleist - Mehrere Tote und 70 Verletzte

Bei einem Zugsunglück in der Nordwesttürkei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 73 weitere wurden bei dem Unfall in der Provinz Tekirdag am Sonntag verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtete.

