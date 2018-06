Zug riss Schafsherde in den Tod

Ein blutiges Zugunglück ereignet sich am Mittwochmorgen auf einer Regionalstrecke in Deutschland. Ein Zug erfasste eine Schafherde. Laut Angaben der örtlichen Polizei sollen sich die rund 150 Schafe aus ihrem Gehege befreit haben und auf das Bahngleis gelaufen sein. Der Lokführer hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu bremsen und crashte in die Tierherde. 45 Schafe wurden Opfer der rasenden Bahn und starben noch qualvoll am Unfallort.

Ursache nicht klar

Daraufhin zeigte sich ein Schäfer in Alarmbereitschaft und kümmerte sich um die toten Tiere, die am Unfallort verendeten. Der Lokführer sowie die Passagiere blieben jedoch unverletzt. Einige Zeit später fuhren sie mit dem Zug bis zur Endstation weiter. Die Ursache, wieso die Schafsherde sich aus dem Gehege befreien konnte, bleibt bisher ungeklärt.

Die Zugstrecke zwischen Singen und Engen in Deutschland wurde aufgrund des Unglücks für mehrere Stunden gesperrt.