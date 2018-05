In Bayern kam es am späten Montagabend zu einem Zugunglück: Wie FOCUS Online unter Berufung auf die Polizei berichtet, stießen beim Bahnhof in Aichach ein Güter- und ein Personenzug zusammen. Laut ersten Informationen soll es mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte geben.



"Es gibt derzeit zwei Tote. Genaueres kann ich aber noch nicht sagen", gab ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gegenüber der Zeitung an.

Weitere Infos in Kürze.