Zwei Opfer in Lebensgefahr: Neuer Giftangriff in England

Ein in Südengland lebensbedrohlich erkranktes Paar ist durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Das gab Scotland Yard am Mittwochabend in London bekannt. Es lägen keine Hinweise darauf vor, dass die beiden schwer erkrankten Opfer gezielt ins Visier genommen worden seien.



Der neue Vorfall fand nahe der Stadt Salisbury statt, wo im März der frühere russische Spion Sergej Skripal und dessen Tochter vergiftet worden waren. Bei den beiden nun Betroffenen handelt es sich den Behörden zufolge um ein Mann und eine Frau, die beide britische Staatsbürger seien. Sie würden im Krankenhaus behandelt.