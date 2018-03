Zwölf tote Palästinenser an Gaza-Grenze

Bei blutigen Zusammenstößen mit der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen sind am Freitag mindestens zwölf Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, rund 1.100 weitere seien verletzt worden.



Nach palästinensischen Medienberichten kamen mehr als 20.000 Menschen zu den Protesten. Die radikal-islamische Hamas wollte mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.

Israel: Proteste werden genutzt, um Terroranschläge zu verüben

Grundsätzlich sollen der Zaun und eine Pufferzone Palästinenser vom Überqueren der Grenze nach Israel abhalten. Allerdings waren erst in den vergangenen Tagen mehrfach Palästinenser aus dem Küstengebiet auf israelisches Gebiet eingedrungen.

"Die Hamas-Terrororganisation benutzt zynisch Frauen und Kinder, schickt sie an den Sicherheitszaun und gefährdet deren Leben", hieß es in einer Stellungnahme der Armee. Die Proteste würden dazu genutzt, zu versuchen, Terroranschläge zu verüben.



