Ernster Zustand: Schwarze Mamba biss Besitzer

Eine Schwarze Mamba hat ihren Besitzer in einem Vorort von Prag gebissen. Ein Sprecher der Prager Universitätsklinik bestätigte dem Internetportal Novinky.cz am Sonntag, dass der Patient dort mit einem Gegengift behandelt werde. Der Mann befinde sich in ernstem, aber stabilisiertem Zustand. Die in Afrika beheimatete Schwarze Mamba gilt als eine der giftigsten Schlangen der Welt.

Die gefährliche Giftschlange habe nicht ins Freie entkommen können, sondern sei in sicherem Gewahrsam, meldeten örtliche Medien. Sie beriefen sich dabei auf die Leitung eines benachbarten privaten Tierparks, dessen Mitarbeiter nach dem Unfall bei der sicheren Verwahrung der Schlange mitgeholfen hätten.