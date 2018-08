Geisterfahrerin bei Crash mit Bus lebensgefährlich verletzt

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Bus ist am Sonntag in Nürnberg eine Geisterfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, sieben Jugendliche in dem Bus sowie der Busfahrer trugen leichte Blessuren davon, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn A73 im Nürnberger Stadtgebiet.

Der Bus war den Angaben zufolge mit 19 Jugendlichen, drei Betreuern und dem Busfahrer besetzt. Drei der sieben leichtverletzten Jugendlichen im Alter von etwa 15 Jahren wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in einer Fahrtrichtung voll gesperrt.