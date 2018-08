Mann wollte mit Boot nach China, landete in Russland

Ein US-Amerikaner ist offenbar versehentlich mit seinem Boot zur russischen Pazifikküste nahe der Beringstraße statt nach China gefahren. Der Mann sei vor rund zwei Wochen in Alaska aufgebrochen, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums am Freitag in Moskau. Wegen unzureichender Navigation und schlechten Wetterbedingungen sei der 1972 geborene Mann von der geplanten Route abgekommen.

Die Küstenwache habe ihn in schlechtem Zustand vor der Tschuktschen-Halbinsel im äußersten Nordosten Russlands gefunden und festgenommen. Berichten zufolge wollte der Amerikaner die rund 6.000 Kilometer entfernte Küste Chinas erreichen.