Durch Bewegung bewegen

Mit Freude helfen.

Mit unseren wöchentlichen Radausfahrten (im Sommer outdoor und im Winter indoor über Zwift) und unseren Radcharity-Events „Tour de Herz“, „catch me if you can“ und „Giving Tuesday“ motivieren wir Menschen zu mehr Bewegung und Spenden für „Herz bewegt" zu sammeln. Mit diesen Spenden finanzieren wir lebensrettende Operationen für herzkranke Kinder in Schwellenländern und Informationskampagnen im deutschsprachigen Raum. Durch diese Information tragen wir zur Vermeidung von Herz-Kreislauferkrankungen bei und helfen, Schlaganfall und Herzinfarkt frühzeitig zu erkennen. So retten die „Herz bewegt"-Radler:innen Leben.

Herbert Witschnig, Obmann Verein Herz bewegt