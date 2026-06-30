Österreich
TV
E-Paper
Stars

Jubiläum

57 Jahre Interspot: Promi-Party in Wien

Familie Klingohr
© Andreas Tischler / Vienna Press
Mit einem Sommerfest auf dem eigenen Studiogelände in Wien-Liesing feierte die Interspot Film ihr 57-jähriges Bestehen und versammelte rund 300 geladene Gäste aus Politik und Kultur.
OE24 auf Google bevorzugen

Das traditionsreiche Familienunternehmen, das 1969 von Rudolf "Purzl" Klingohr gegründet wurde, nutzte das Jubiläum nicht nur für einen Rückblick, sondern auch als Bekenntnis zum heimischen Medienstandort. Heute wird die unabhängige Filmproduktion in zweiter Generation von Niki und Nils Klingohr geleitet. Mit rund 100 Mitarbeitern stellt das Unternehmen einen relevanten Wirtschaftsfaktor in der Kreativwirtschaft dar und produziert jährlich rund 720 Fernsehstunden.

Rudolf, Inge und Nils Klingohr mit Gerhard Zeiler
Rudolf, Inge und Nils und Niki Klingohr. © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Festrede des Abends hielt Gerhard Zeiler (Präsident Warner Bros. Discovery), der den nachhaltigen Beitrag des Betriebs zur österreichischen Medienlandschaft hervorhob: "Dass Interspot seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den prägenden Unternehmen der österreichischen Film- und Fernsehbranche zählt, ist kein Zufall. Dahinter stehen Können, Beharrlichkeit und die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden. Werte, die heute von Niki und Nils Klingohr mit derselben Überzeugung weitergetragen werden."

Auch interessant

Schwere Krawalle nach Marokko-Sieg in den Niederlanden

Straf-Welle droht wegen alter Parkscheine

Amazon: Dieser Akku-Staubsauger ist 43% reduziert!

Prominente Gratulanten in Wien-Liesing

Unter den rund 300 Gästen, die den runden Geburtstag des Produktionshauses begleiteten, fand sich viel Prominenz aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

Die schönsten Bilder der Interspot-Party

1 / 12

Cornelius Obonya und Carolin Pienkos

Cornelius Obonya und Carolin Pienkos

© Andreas Tischler / Vienna Press

Chris Lohner

Chris Lohner

© Andreas Tischler / Vienna Press

Christian Ludwig Attersee und Gattin Ingried Brugger

Christian Ludwig Attersee und Gattin Ingried Brugger

© Andreas Tischler / Vienna Press

Aus der Politik gratulierten unter anderem Nationalratspräsidentin Doris Bures, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky. Zudem feierten zahlreiche bekannte Gesichter der Kulturszene und der TV-Landschaft mit der Eigentümerfamilie, darunter Ingrid Thurnher, Daniel Serafin, Maria Großbauer, Chris Lohner, Christian Ludwig Attersee, Cornelius Obonya, Elisabeth Gürtler sowie die Musiker Christian Kolonovits und Lidia Baich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gabalier stürmt mit Sommerhit bei iTunes auf Platz 1

Spanische Hofreitschule glänzt vor Sommerpause mit Max Müller

Society-Legende Friedrich Schiller (†78) verstorben

Baby für Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold

Horten-Anwesen am Wörthersee steht wieder zum Verkauf

Schwarzenegger als alte Oma in Gerichts-Spiel

Wow! Christa Kummer erhält eigene Statue

Schiller ist tot: So trauert die Wiener Society

57 Jahre Interspot: Promi-Party in Wien

Jeannine Schiller: So geht es jetzt mit ihr weiter