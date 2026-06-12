David Hockney ist mit 88 Jahren verstorben

Große Trauer in der Kunstwelt: Der legendäre britische Pop-Art-Pionier David Hockney starb am Donnerstag in London.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Kunstwelt verliert eine ihrer schillerndsten Ikonen: David Hockney ist tot. Der britische Künstler, der weltweit für seine revolutionäre Pop-Art-Kunst bekannt war, wurde 88 Jahre alt. Den Tod des Ausnahmetalents bestätigte am Freitag (12. Juni) sein Agent. Hockney starb bereits am Donnerstag (11. Juni) im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Hockney gehörte unumstritten zu den einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Er galt als einer der prägendsten europäischen Künstler der Gegenwart. Vor allem seine weltberühmten Gemälde von Swimming Pools, geprägt von einem ganz besonderen, unnachahmlichen Spiel aus Licht und Farben, wurden zu seinem unverkennbaren Markenzeichen und machten ihn unsterblich.

"Immense Großzügigkeit und forschende Neugierde"

Der Verlust hinterlässt eine tiefe Lücke, doch sein Werk und sein Wesen bleiben unvergessen. Seine Agentur fand zum Abschied berührende Worte für den Jahrhundertkünstler: "David Hockneys bleibendes Vermächtnis spiegelt seine grundlegende Lebensfreude, seinen herausragenden Sinn für Humor, seine immense Großzügigkeit und seine forschende Neugierde wider", heißt es in dem offiziellen Statement weiter. Mit ihm geht ein großer Visionär, dessen farbenfrohes Erbe die Kunstwelt für immer prägen wird.