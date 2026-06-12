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David Hockney ist mit 88 Jahren verstorben

David Hockney
© Dave Benett/Getty Images
Große Trauer in der Kunstwelt: Der legendäre britische Pop-Art-Pionier David Hockney starb am Donnerstag in London.
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Die Kunstwelt verliert eine ihrer schillerndsten Ikonen: David Hockney ist tot. Der britische Künstler, der weltweit für seine revolutionäre Pop-Art-Kunst bekannt war, wurde 88 Jahre alt. Den Tod des Ausnahmetalents bestätigte am Freitag (12. Juni) sein Agent. Hockney starb bereits am Donnerstag (11. Juni) im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte.

Hockney gehörte unumstritten zu den einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Er galt als einer der prägendsten europäischen Künstler der Gegenwart. Vor allem seine weltberühmten Gemälde von Swimming Pools, geprägt von einem ganz besonderen, unnachahmlichen Spiel aus Licht und Farben, wurden zu seinem unverkennbaren Markenzeichen und machten ihn unsterblich.

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"Immense Großzügigkeit und forschende Neugierde"

Der Verlust hinterlässt eine tiefe Lücke, doch sein Werk und sein Wesen bleiben unvergessen. Seine Agentur fand zum Abschied berührende Worte für den Jahrhundertkünstler: "David Hockneys bleibendes Vermächtnis spiegelt seine grundlegende Lebensfreude, seinen herausragenden Sinn für Humor, seine immense Großzügigkeit und seine forschende Neugierde wider", heißt es in dem offiziellen Statement weiter. Mit ihm geht ein großer Visionär, dessen farbenfrohes Erbe die Kunstwelt für immer prägen wird.

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