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Doku-Soap: »Hot oder Schrott - Das Promi-Spezial«

© Hot oder Schrott - Promi Spezial
Alles-Tester: Sie prügeln, treten und duschen drauflos.
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Reality-TV. Heute testen die Promis! Sie prügeln, treten und duschen drauflos. Moderatorin Katja Burkard geht mit einer skurrilen Boxpuppe in den Nahkampf. Handballweltmeister Pascal Hens gerät bei einer außergewöhnlichen Challenge an seine Grenzen, während "heute-show" Comedian Lutz van der Horst von einem neuartigen Sportgerät in die Knie gezwungen wird. Außerdem gibt's eine Sensation, denn Olivia Jones hängt bei "Hot oder Schrott" ihre Brüste an den Nagel

VOX
20.15 UHR
'Kampfsport Trainings-Dummy' mit Olivia Jones. © Hot oder Schrott - Promi Spezial

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