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Voluminöse Blowouts, glamouröse Locken oder seidig glattes Haar: Mit den richtigen Styling-Tools gelingt der Friseur-Look auch zu Hause. Zum Black Friday lockt Amazon mit attraktiven Angeboten für beliebte Multistyler.

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Du träumst schon lange vom Dyson Airwrap oder möchtest endlich eine Alternative ausprobieren? Dann lohnt sich jetzt ein Blick auf die Black-Friday-Angebote. Ob luxuriöses Original oder preisbewusster Multistyler: Wir haben vier Beauty-Favoriten für dich herausgesucht.

Dyson Airwrap Origin: Das begehrte Original

Der Dyson Airwrap ist aus der Beauty-Welt kaum noch wegzudenken. Dank des Coanda-Effekts werden deine Haarsträhnen durch einen gezielten Luftstrom an den Lockenaufsatz gezogen und geformt – ganz ohne extreme Hitze.

© Dyson

Die Origin-Version konzentriert sich auf die wesentlichen Styling-Funktionen und eignet sich ideal für den Einstieg in die Dyson-Welt. Bei Amazon ist das Modell als Black Friday Big Deal gelistet.

7MAGIC 6-in-1 Airstyler: Styling für das kleinere Budget

Du möchtest einen glamourösen Blowout, ohne ein Vermögen auszugeben? Der 7MAGIC Airstyler in elegantem Champagnergold bietet sechs Styling-Funktionen in einem Gerät.

© 7MAGIC

Automatische Lockenaufsätze, Coanda-Effekt und Ionen-Technologie ermöglichen dir vielseitige Looks – von sanften Wellen bis hin zu glattem Haar mit zusätzlichem Volumen. Auch dieses Modell ist Teil der Black-Friday-Aktion.

Dyson Airwrap i.d.: Das luxuriöse Beauty-Upgrade

Der Dyson Airwrap i.d. in Ceramic Pink ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern überzeugt auch mit intelligenten Styling-Funktionen.

© Dyson

Über die App kannst du dein persönliches Styling-Profil erstellen und die Lockenroutine auf deine Haare abstimmen. Sechs Styling-Funktionen sorgen für Abwechslung, während extreme Hitze vermieden wird.

Das perfekte Beauty-Upgrade für alle, die sich zum Jahresende selbst beschenken möchten.

Shark FlexStyle: Die vielseitige Dyson-Alternative

Der Shark FlexStyle in der petrolfarbenen Limited Edition vereint fünf Styling-Funktionen in einem Gerät. Ob glamouröse Locken, schwungvolle Wellen oder ein voluminöser Blowout – deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

© Shark

Das Geschenkset enthält verschiedene Styling-Aufsätze, eine Haarspange und eine praktische Aufbewahrungstasche. Besonders attraktiv ist das Modell im Rahmen der Black-Friday-Aktion.

Welcher Multistyler passt zu dir?

Ob für die nächste Weihnachtsfeier, den glamourösen Silvester-Look oder einfach für mehr Good Hair Days: Der Black Friday bietet dir die Gelegenheit, deine Styling-Routine auf ein neues Level zu bringen.

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