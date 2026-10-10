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Event im Oktober

Enthüllt Apple eine völlig neue Produktkategorie?

Gerhard Kopcsa
von
Gesticktes Apple-Logo in Regenbogenfarben mit Text "Welcome home".
© X/@gregjoz
Nach der iPhone-Präsentation lädt Apple im Oktober zum nächsten Livestream ein. Unter dem Motto "Welcome Home" stehen neue Smart-Home-Geräte und womöglich eine echte Produktpremiere im Mittelpunkt.
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USA. Nach zahlreichen Gerüchten steht der Termin für das erste Oktober-Event fest: Apple lädt am 13. Oktober um 17 Uhr (Livestream auf YouTube, Twitch und Apple TV) zu einer Präsentation neuer Technik ein, deren Titel auf einen Schwerpunkt im Bereich Smart Home hindeutet. Erwartet werden neben Updates bekannter Produktreihen auch eine völlig neue Gerätekategorie.

Premiere für das neue Smart-Home-Display

Im Zentrum der Präsentation könnte eine neuartige Steuerungseinheit stehen, die bisher oft als "HomePad" bezeichnet wurde. Dieses "HomeHub" basiert auf einem zentralen Sechs-Zoll-Bildschirm für Widgets, Uhrzeiten, Termine, Fotos und die Steuerung von Smart-Home-Elementen. Das Display sitzt auf einem Halbkugel-Sockel mit einem Befestigungsarm, was optisch an den früheren iMac G4 erinnert, wie das Nutzerportal "Chip" berichtet.

  • Funktionen: Zeigt Uhrzeiten, Termine und persönliche Infos. Grundlegende Apps wie Fotos, Apple Music und FaceTime sind integriert (ein vollständiger App Store fehlt); die Steuerung erfolgt primär über "Siri AI".
  • Besonderheit: Die teurere Variante besitzt einen mechanisch beweglichen Arm, der das Display automatisch auf die ansprechende Person ausrichtet. Nutzer werden per Stimme und Gesichtserkennung identifiziert.
  • Preise und Start: Bislang gibt es dazu keine offiziellen Angaben.

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  • Apple TV: Die Neuauflage bringt mehr Leistung, KI-Funktionen sowie Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0 (Details zu Audiofunktionen sind noch offen).
  • HomePod Mini: Neben neuen Farbvarianten (Grün und Rosa) ist unklar, ob das kompakte Modell "Siri AI" unterstützen wird.

Mögliche Zubehör-Kooperation

FCC-Dokumente von LG, die von Bloomberg mit Apple in Verbindung gebracht werden, deuten auf eine mögliche Zusammenarbeit bei kompakter Smart-Home-Ausstattung wie Kameras, Türklingeln oder Thermostaten hin.

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