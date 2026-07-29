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In Tirol

Fast 150 km/h: Aufgemotztes Bobbycar bricht Weltrekord

Rotes, getuntes Bobbycar mit Rennaufklebern steht auf einem Tisch in einer Werkstatt.
© Instagram/ Bobby-Car World Recor
Der Deutsche Marcel Paul (34) hat mit seinem umgebauten Bobbycar im Tiroler Sellraintal einen neuen Geschwindigkeits-Weltrekord aufgestellt.
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Am Dienstagnachmittag war die Sellrainstraße im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land für alle Autos gesperrt. Stattdessen raste ein umgebautes Bobbycar auf der Straße. Der Deutsche Marcel Paul war auf Weltrekordjagd.

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Im Jahr 2022 stellte er mit 130,72 km/h den bisherigen Rekord auf. Nun wollte Paul diesen brechen. Und das gelang ihm. Er erreichte beeindruckende 149,875 km/h.

Rekord auf 2,4 Kilometer langer Strecke

Der 34-Jährige hatte für den Rekordversuch bestimmte Genehmigungen gebraucht, die von der Bezirkshauptmannschaft einen positiven Bescheid erhielten. Die Polizei Kematen überprüfte, ob die notwendigen Absperrungen und Ordner platziert wurden. Die Ordner wurden von Paul selbst engagiert.

Gegen 13.00 Uhr legte der 34-Jährige auf der 2,4 Kilometer langen Straße los. Die Abfahrt, die ein Gefälle von bis zu 16 Prozent besitzt, sei wegen einiger leichter Kurven besonders herausfordernd. Gegenüber der "dpa" erklärte Paul: "Das lag an einigen leichten Kurven, in denen ich die Ideallinie fahren musste."

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