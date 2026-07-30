FPÖ-Nepp: "System Ludwig zerbröstelt"

FPÖ-Chef Dominik Nepp sieht nach dem Rücktritt von Ludwigs „engstem Komplizen" das rot-pinke Machtsystem am Ende. Er und Klubobmann Krauss fordern lückenlose Aufklärung, eine Sondersitzung – und Ludwigs Rücktritt.

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"Der engste Komplize von Michael Ludwig ist zurückgetreten. Damit ist eine der zentralen Machtfiguren im roten Machtapparat gefallen. Das System Ludwig beginnt sichtbar zu zerbröseln und mit jedem Tag kommt ein neuer Skandal ans Licht", wetterte FPÖ-Chef Dominik Nepp bei einer Pressekonferenz.

Eisberg. Den Auftakt bildeten die Vorwürfe rund um das Marktamt: Machtmissbrauch, Mobbing, ein erschütternder Umgang mit Mitarbeitern. Es folgte der Skandal um die Wiener Volkshochschulen mit Versorgungsposten für SPÖ-nahes Personal. "Marktamt und Volkshochschulen sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Tag für Tag zeigt sich deutlicher, wie tief das System Ludwig in den Magistrat und stadteigene Einrichtungen hineinreicht", so Nepp.

Nepp: BM Ludwig habe Ruck ein Millionenprojekt überantwortet

Ruck-Files. Nun rückt Ludwig selbst ins Zentrum: Aussagen über Postenschacher und ein erschütterndes Frauenbild sorgen für Schlagzeilen. "Ludwig verteidigt diese Vorgänge nicht zufällig. Er verteidigt sie, weil er selbst Teil dieses Systems ist", so Nepp. Laut Kurier soll Ludwig zudem Walter Ruck einen "Einseiter" übergeben haben – ein Dreijahresprojekt beim Unfallkrankenhaus Meidling sollte binnen einem Monat erledigt werden. "Was hat Michael Ludwig Walter Ruck gegeben? Es geht um ein Millionenprojekt", so Nepp.

Rücktrittsforderung. Die FPÖ fordert lückenlose strafrechtliche Aufklärung und die Übergabe der Tonbandaufnahme an die Behörden. "Michael Ludwig ist politisch nicht mehr handlungsfähig. Er ist Komplize von Ruck. Daher muss er auch zurücktreten", so Nepp.

Sondersitzung. Klubobmann Maximilian Krauss kündigte an: "Die FPÖ wird noch heute die Einberufung einer Sondersitzung beantragen." Bleibt Ludwig weiter stumm, drohe ein Misstrauensantrag: "Wien braucht einen echten Kurswechsel – und den wird es nur mit der FPÖ geben."