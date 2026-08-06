Gewinnspiel
Jede Woche Aufenthalt im Eurostars Grand Hotel Wien gewinnen
Wenn die Temperaturen steigen, gibt es kaum etwas Schöneres als einen Ort, an dem Eleganz, Ruhe und höchster Komfort aufeinandertreffen.
Entfliehen Sie der Sommerhitze - mit einer luxuriösen 5⭐ Auszeit im Eurostars Grand Hotel Wien
oe24 verlost jede Woche eine exklusive Übernachtung für 2 Personen inklusive Frühstück im Eurostars Grand Hotel Wien.
Freuen Sie sich auf stilvolles Ambiente, erstklassigen Service und ein angenehm klimatisiertes Zimmer - für eine sommerliche Auszeit auf höchstem Niveau.
Das erwartet Sie:
🛏️ Eine Übernachtung im Eurostars Grand Hotel Wien für 2 Personen in einem luxuriösen, klimatisierten Superior Room
🥐 Ein genussvolles Frühstück für den perfekten Start in den Tag
✨ Das elegante Ambiente und der erstklassige Service des Eurostars Grand Hotel Wien
📅 Jede Woche eine neue Gewinnchance - solange der Sommer anhält
Jetzt mitmachen & stilvolle Auszeit gewinnen 🍾
Die Übernachtung kann nach Verfügbarkeit und vorheriger Reservierung eingelöst werden.
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