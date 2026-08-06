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Jede Woche Aufenthalt im Eurostars Grand Hotel Wien gewinnen

Luxus pur im Eurostars Grand Hotel Wien
⭐⭐⭐⭐⭐ Luxus für 2 Personen inkl. Frühstück
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Wenn die Temperaturen steigen, gibt es kaum etwas Schöneres als einen Ort, an dem Eleganz, Ruhe und höchster Komfort aufeinandertreffen.

Entfliehen Sie der Sommerhitze - mit einer luxuriösen 5⭐ Auszeit im Eurostars Grand Hotel Wien

oe24 verlost jede Woche eine exklusive Übernachtung für 2 Personen inklusive Frühstück im Eurostars Grand Hotel Wien.

Freuen Sie sich auf stilvolles Ambiente, erstklassigen Service und ein angenehm klimatisiertes Zimmer - für eine sommerliche Auszeit auf höchstem Niveau.

Das erwartet Sie:

🛏️ Eine Übernachtung im Eurostars Grand Hotel Wien für 2 Personen in einem luxuriösen, klimatisierten Superior Room

🥐 Ein genussvolles Frühstück für den perfekten Start in den Tag

✨ Das elegante Ambiente und der erstklassige Service des Eurostars Grand Hotel Wien

📅 Jede Woche eine neue Gewinnchance - solange der Sommer anhält

Jetzt mitmachen & stilvolle Auszeit gewinnen 🍾

Die Übernachtung kann nach Verfügbarkeit und vorheriger Reservierung eingelöst werden.

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