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»Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell«

© ORF
Talentierte Kinder treten gegen Promis an
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ORF 1
20.15 UHR

Unterhaltung. Hula-Hoop-Reifen, Primfaktoren und Kartoffelchips: Spannend wird es wieder, wenn "Klein gegen Groß" antreten und Kai Pflaume "Das unglaubliche Duell" präsentiert. Denn auch diesmal messen sich Kids mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten mit den Promis, um zu zeigen, wer die zehn außergewöhnlichen Challenges besser meistern kann.

Mit dabei sind u. a. Regina Halmich, Sarah Connor, Tom Wlaschiha, Tommi Schmitt, Mike Krüger, Bernhard Hoëcker, Elisabeth Seitz, Laura Philipp, Patrick Lange und Max Giesinger. Rot-weiß-rote Herausforderungen warten auf die ehemalige österreichische Ski-Rennläuferin Anna Veith, die sich gemeinsam mit Maria Höfl-Riesch und Carlo Janka im Ballon-Staffel-Duell beweist, sowie auf die zwölfjährige Anna Georgia aus Gänserndorf, die sich im Chips-Musik-Duell Mike Krüger stellt.

Bruno (14), Sarah Connor und Kai Pflaume. © ORF

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