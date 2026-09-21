Raus aus Top 50
Lilli Tagger rutscht in Weltrangliste ab
SR
von Sport Redaktion
Die 18-jährige Lilli Tagger ist in der Frauen-Weltrangliste aus den Top 50 gefallen.
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Der Osttirolerin sind zwei Challenger-Titelgewinne vom September 2025 aus der Wertung gefallen, wodurch sie von Platz 46 auf 59 abgerutscht ist.
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Tagger ist nach ihrem Zweitrunden-Out bei den US Open auch diese Woche noch nicht im Einsatz, Sinja Kraus (95.) in Porto und Julia Grabher (111.) in Italien aber bei WTA125-Challengern.
Anastasia Potapova rückte im Ranking einen Rang auf Position 24 auf.
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