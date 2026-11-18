Gänsehaut-Moment
Magisches Weihnachten im Immersium gestartet
Mit einer stimmungsvollen Feier fiel der offizielle Startschuss für "Magisches Weihnachten" im IMMERSIUM:WIEN. Zahlreiche Gäste aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Society tauchten als Erste in die weihnachtliche Erlebniswelt ein. Für den absoluten Gänsehautmoment des Abends sorgten Sara de Blue und Eric Papilaya, die den speziell für das Event kreierten Titelsong zum ersten Mal live präsentierten und das Publikum mit ihrer Performance begeisterten.
Spende für Licht ins Dunkel
CEO Markus Beyr übergab im Rahmen der Eröffnung einen Spendenscheck in Höhe von EUR 15.313. Er betonte, dass es eine Herzensangelegenheit sei, auch 2026 pro verkauftem Ticket einen Euro an LICHT INS DUNKEL zu spenden. Zudem verspricht die diesjährige Saison mit einem neuen Bösewicht noch mehr Spannung für Familien.
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Prominente Gäste in Wien
Unter den prominenten Besucherinnen und Besuchern wurden unter anderem TV-Legende Vera Russwurm, Topmodel Kerstin Lechner, Schauspieler Michael Schottenberg, Unternehmerin Simone Lugner und Designer Alexis F. Gonzalez gesichtet.
Der gelungene Eröffnungsabend markiert den stimmungsvollen Auftakt der diesjährigen vorweihnachtlichen Saison im Wiener Immersium.
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