Regierungs-Umbau: Wer kommen soll, wer gehen muss

In der SPÖ laufen die Planspiele für eine mögliche Regierungsumbildung im Jänner.

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In der SPÖ laufen die Planspiele für eine mögliche rote Regierungsumbildung im Jänner. Fest steht, dass Finanzminister Markus Marterbauer mit Anfang des Jahres den Vizekanzler-Posten von Andreas Babler übernehmen wird. Ebenso fix soll laut roten Parteiinsidern sein, dass Babler auch als Minister gehen muss. Mit dem Babler-Aus einher dürfte eine größere Rochade im SPÖ-Regierungsteam gehen. Bablers bisherige Staatssekretärin Michaela Schmidt soll ins Finanzministerium wechseln und Marterbauer dort als Regierungskoordinatorin unterstützen.

Offen ist, was mit dem Babler-Ministerium passiert. In der SPÖ werden derzeit zwei Varianten diskutiert:

Neues Gesundheitsministerium und Wechsel im Sozialministerium

Variante 1: Das Babler-Ministerium wird aufgelöst und die Agenden auf andere SPÖ-Ministerien verteilt. Kultur könnte zu Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner wandern, Sport und Medien zu Verkehrsminister Peter Hanke. In diesem Fall könnte die SPÖ statt dem eingesparten Babler-Ministerium ein eigenes Gesundheitsministerium installieren und die Gesundheitsagenden aus dem Sozialministerium herausnehmen.

Das Kultur -Ressort könnte zu Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner wandern. © APA/MAX SLOVENCIK

Der Job der glücklosen Gesundheitsstaatsekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig soll ohnehin gestrichen werden. Möglich wäre in diesem Zusammenhang auch eine größere Rochade: Statt Sozialministerin Korinna Schumann werden GPA-Chefin Barbara Teiber und FSG-Chef Josef Muchitsch als mögliche gewerkschaftsnahe Nachfolger genannt. Als Gesundheitsminister kursiert Top-Arzt Siegfried Meryn.

Neues Gesundheitsministerium und Wechsel im Sozialministerium

Variante 2: Das Babler-Ministerium bleibt in seiner jetzigen Form bestehen - aber ohne Babler. Dann könnte Alexander Wrabetz als Medien-, Kultur- und Sportminister übernehmen. Wrabetz gilt als enger Vertrauter des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, das Ministerium wäre ihm als Rapid-Präsident, Aufsichtsrat der Wiener Philharmoniker und Ex-ORF-Chef "wie auf den Leib geschneidert", so ein Wiener SPÖ-Funktionär.

Alexander Wrabetz (hier mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig) könnte Medien-Minister werden. © Andreas Tischler / Vienna Press

Dagegen spricht, dass die SPÖ mit einem eigenen Medien-, Kultur- und Sportministerium in der breiten Öffentlichkeit wenig gewinnen kann. Da wäre ein eigenes Gesundheitsministerium für eine "neue Erzählung deutlich attraktiver", so ein SPÖ-Stratege.

Muss auch Justizministerin Sporrer gehen?

Ausgetauscht könnte auch SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer werden, die mit ihrer Bundesstaatsanwaltschaft krachend gescheitert ist und als "Babler-Erfindung" gilt.

"Babler-Erfindung" Anna Sporrer könnte vor dem Aus stehen. © APA/ROLAND SCHLAGER

Bei ÖVP wackelt Finanzstaatssekretärin

Auch die ÖVP dürfte im Rahmen der roten Regierungsumbildung eine Staatssekretärin streichen, um Sparwillen zu zeigen. Digitalisierungsstaatssekretär und Regierungskoordinator Alexander Pröll bleibt fix. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner genießt das Vertrauen von Bundeskanzler Christian Stocker und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Treffen könnte es somit die steirische Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.