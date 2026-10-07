oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Streichungen

Ryanair streicht zehn Strecken ab Wien

OR
von

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Jetzt werden auch noch zwei weitere Flugzeuge abgezogen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der nächste Schock für Reisefans: die Billiglinie Ryanair zieht jetzt nicht nur mehr Flieger aus Wien ab sondern streicht auch noch zehn weitere Strecken.

Diese Strecken werden gestrichen

Der Standort Wien verdünnisiert sich bereits seit Monaten, Billiglinien führen einen Kampf gegen den Flughafen Wien. Als Grund sind gestiegenen Gebühren genannt und die aus Sicht der Fluglinie dreiste Luftverkehrssteuer von zwölf Euro pro Passagier.

Auch interessant

Vertuschung vermutet: Bericht über zweiten Pest-Fall

Schweizer wollen Gletscher mit Wolle retten

Ukraine versenkt Tanker: Ölteppich brennt lichterloh

Ab Wien stellt Ryanair die Flüge nach Kopenhagen, Marseille, Tel Aviv, Dubrovnik, Niš, Salerno, Sevilla, Warschau, Lanzarote und Riga ein. Gestrichen werden auch die London-Flüge ab Linz und Klagenfurt.

Nur noch zwölf statt wie bisher 14 Flieger werden in Wien stationiert sein.

Abzug geht weiter

Ryanair-Chef Michael O'Leary begründete die Entscheidung mit den hohen Standortkosten in Österreich. Ryanair hatte schon im Herbst 2025 insgesamt fünf Boeing-Maschinen aus Wien abgezogen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Reisepass in Alufolie: Bringt das etwas?

Exekution gescheitert: Erst hirntot, jetzt ist Christa Pike wieder wach

Schweizer wollen Gletscher mit Wolle retten

Vertuschung vermutet: Bericht über zweiten Pest-Fall

Miet-Hai wirft 87-Jährige raus – jetzt ist sie gestorben

Squishy Dumplings: So gefährlich ist das Kinderspielzeug

China schäumt jetzt wegen EU-Plänen

Ukraine versenkt Tanker: Ölteppich brennt lichterloh

China schickt Panzer zu Russen-Manöver

Forscher fanden Alkohol im All