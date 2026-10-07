Ryanair streicht zehn Strecken ab Wien

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Jetzt werden auch noch zwei weitere Flugzeuge abgezogen.

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Der nächste Schock für Reisefans: die Billiglinie Ryanair zieht jetzt nicht nur mehr Flieger aus Wien ab sondern streicht auch noch zehn weitere Strecken.

Diese Strecken werden gestrichen

Der Standort Wien verdünnisiert sich bereits seit Monaten, Billiglinien führen einen Kampf gegen den Flughafen Wien. Als Grund sind gestiegenen Gebühren genannt und die aus Sicht der Fluglinie dreiste Luftverkehrssteuer von zwölf Euro pro Passagier.

Ab Wien stellt Ryanair die Flüge nach Kopenhagen, Marseille, Tel Aviv, Dubrovnik, Niš, Salerno, Sevilla, Warschau, Lanzarote und Riga ein. Gestrichen werden auch die London-Flüge ab Linz und Klagenfurt.

Nur noch zwölf statt wie bisher 14 Flieger werden in Wien stationiert sein.

Abzug geht weiter

Ryanair-Chef Michael O'Leary begründete die Entscheidung mit den hohen Standortkosten in Österreich. Ryanair hatte schon im Herbst 2025 insgesamt fünf Boeing-Maschinen aus Wien abgezogen.