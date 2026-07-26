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Party-Marathon

Schinkenfleckerl & Gin: Kater-Stimmung bei Kurz!

Zwei Männer im Anzug stehen lächelnd nebeneinander in einem belebten Innenraum.
© FRANZ NEUMAYR
Während der Ex-Kanzler und Markus Friesacher zum traditionellen "Schinkenfleckerl & Gin Tonic"-Treff luden, gaben die schlafgestressten Promis offen zu: Die Salzburger Festspielsaison fordert heuer extrem steile Nehmerqualitäten!
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Schinkenfleckerl als Katerfrühstück der High Society? Wer am Wochenende der Einladung von Sebastian Kurz folgte, brauchte eine extrem starke Konstitution! Kaum ein Gast, den man beim Eintreffen fragte, hatte in der Nacht zuvor auch nur ein Auge zugetan. Schlimmer noch: Die gute Hälfte der geladenen Promi-Meute marschierte geradewegs im restalkoholisierten Zustand beim Edel-Event auf.

Fünf elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam in einem stilvollen Innenraum.
Im Bild v.l. Markus Friesacher, Medizinier Friedrich Hoppichler, Renate von Thyssen, Gabriela und Wolfgang Porsche. © Franz Neumayr

Wie mehrere Insider tuschelten, sei am Freitag in der gesamten Mozartstadt schlichtweg die Hölle losgewesen. Die Partynächte ziehen sich heuer extrem in die Länge, die Festspielsaison fordert den Promis bereits am ersten Wochenende alles ab.

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Aus dem Schwarzen Kameel in das Café Bazar

Den Vogel in Sachen Anreise schaffte allerdings Stefan Petzner: Der Ex-Politiker reiste extra aus Wien an – und das im dezent illuminierten Zustand! Er war am Vorabend im Wiener Kult-Lokal "Schwarzes Kameel" komplett versumpert und stieg quasi direkt aus der Bar-Nacht in die Mozartstadt um.

Ein Mann im grünen Sakko und eine Frau im schwarzen Kleid lächeln auf einer Veranstaltung in die Kamera.
Birgit Lauda und Markus Sieberer schauten nur kurz vorbei. © FRANZ NEUMAYR

In Salzburg angekommen, traf er auf eine feierwütige Gesellschaft, die in Sachen Promi-Ausdauer absolut keine Gefangenen macht. Als unangefochtener Party-Kaiser der Saison entpuppte sich nämlich Außenminister Alexander Schallenberg: Der Ex-Kanzler war bereits drei Nächte hintereinander auf den Pisten der Stadt unterwegs und bewies erstaunliche Stehqualitäten auf dem Parkett.

Die schönsten Bilder der Salzburg-Party

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Drei Frauen posieren lächelnd zusammen bei einer Veranstaltung im Innenraum.

Elisabeth Köstinger (links) und Elke Rock (rechts) genossen den Abend.

© FRANZ NEUMAYR

Fünf elegant gekleidete Menschen posieren lächelnd bei einer Veranstaltung.

v.l. Danielle Spera, Alexander Schallenberg mit Begleitung, Kaja Burkard, Hans Mahr.

© FRANZ NEUMAYR

Ein Mann und eine Frau lächeln gemeinsam in die Kamera; der Mann hält einen Becher.

Otto Konrad mit Ehefrau Silke

© FRANZ NEUMAYR

Der "Jedermann" setzt als Einziger auf Wasser

Inmitten des feucht-fröhlichen Treibens und der omnipräsenten Gin-Tonic-Gläser gab es allerdings einen prominenten Ausreißer: "Jedermann" Philipp Hochmair! Während der Großteil der Festspiel-Gäste dem Restalkohol trotzen musste, blieb der Hauptdarsteller eisern.

Hochmair trinkt – wie in jeder Festspielsaison – strikt nur Wasser. Ein weiser Entschluss, denn während die restliche Prominenz die Deftigkeit der Schinkenfleckerl dringend zur Magenberuhigung brauchte, stand der Schauspiel-Star furchtlos und komplett nüchtern im Scheinwerferlicht!

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