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Smart10 BIG - Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT BIS FREITAG, 8. APRIL 2022, 6.00 UHR BEACHTEN!: "Caroline Athanasiadis moderiert ab 25. April neues ORF-1-Vorabendquiz "Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten"", "Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!." Ab 25. April 2022 wird der Vorabend von ORF 1 um ein spannendes Quiz reicher! Bei "Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten" führen wochentags um 17.55 Uhr Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung zum Erfolg. Zwei Zweierteams treten im Wissenscheck bei Moderatorin Caroline Athanasiadis gegeneinander an, sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen - das heißt, zehn Antworten auf die Frage finden, sie mit Ja/Nein beantworten oder sie in die richtige Reihenfolge bringen. Die Fragen beziehen sich dabei auf die unterschiedlichsten Wissensgebiete und Themen. Nur das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern.Im Bild: Caroline Athanasiadis. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich fuer die redaktionelle Berichterstattung in Zusammenhang mit Sendungen oder Veranstaltungen des ORF. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606
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Österreich ist im WM-Fieber und Smart10 jubelt mit.
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ORF 1
20.15 Uhr

Unterhaltung. Zum WM-Aufakt zieht das Quiz mit den 10 Antwortmöglichkeiten - moderiert von Caroline Athanasiadis - in den Hauptabend ein.

Vier prominente Teams treten im K.O.-System gegeneinander an und stellen ihr Wissen rund um WM-Geschichte, Fußball und Allgemeinwissen unter Beweis. In zwei Halbfinali messen sich je zwei Teams, bevor die Sieger-Teams im großen Finale um 10.000 Euro für den guten Zweck
quizzen.

Mit dabei: Alina Eberstaller, Irene Fuhrmann, Nici Schmidhofer, Dr. Bohl, Peter Moizi, Toni Polster, Herbert Prohaska und Peter Stöger.

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