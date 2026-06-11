Smart10 BIG - Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten

Österreich ist im WM-Fieber und Smart10 jubelt mit.

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ORF 1

20.15 Uhr

Unterhaltung. Zum WM-Aufakt zieht das Quiz mit den 10 Antwortmöglichkeiten - moderiert von Caroline Athanasiadis - in den Hauptabend ein.

Vier prominente Teams treten im K.O.-System gegeneinander an und stellen ihr Wissen rund um WM-Geschichte, Fußball und Allgemeinwissen unter Beweis. In zwei Halbfinali messen sich je zwei Teams, bevor die Sieger-Teams im großen Finale um 10.000 Euro für den guten Zweck

quizzen.

Mit dabei: Alina Eberstaller, Irene Fuhrmann, Nici Schmidhofer, Dr. Bohl, Peter Moizi, Toni Polster, Herbert Prohaska und Peter Stöger.