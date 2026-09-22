SPAR Vital PURE: 40 Produkte für den Alltag

Vitamine, Mineralstoffe und weitere Nährstoffe sind für viele Menschen Teil ihrer täglichen Routine. Mit rund 40 Produkten bietet SPAR Vital PURE eine breite Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln – unkompliziert erhältlich beim täglichen Einkauf.

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SPAR Vital PURE begleitet unterschiedliche Ernährungs- und Alltagsgewohnheiten mit einer Auswahl an rund 40 Nahrungsergänzungsmitteln. Das Sortiment reicht von ausgewählten Mikronährstoffen über Magnesium und Kollagen-Pulver bis hin zu Bio-Weizenkeimen.

Nahrungsergänzung beim täglichen Einkauf

Mit SPAR Vital PURE ergänzt SPAR seit 2022 das bestehende SPAR Vital-Sortiment. Dieses umfasst unter anderem Cerealien ohne Zuckerzusatz und eiweißreiche Pasta und richtet sich an Menschen, die auf eine bewusste Ernährung achten.

"Nahrungsergänzungsmittel sind für viele Menschen längst Teil ihres Alltags. Gleichzeitig sehen wir, dass der Bereich Functional Food stark wächst. Mit SPAR Vital PURE greifen wir diese Entwicklung auf und bauen unser Angebot laufend weiter aus. Entscheidend ist für uns dabei, hochwertige und sorgfältig geprüfte Produkte unkompliziert zugänglich zu machen und das zu einem fairen Preis", erklärt Markus Kaser, Stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.

Dabei versteht sich SPAR Vital PURE als Ergänzung zu einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung. Diese bleibt die wichtigste Grundlage für die Versorgung des Körpers mit relevanten Nährstoffen. Kund können jene Produkte auswählen, die zu ihren persönlichen Ernährungsgewohnheiten und ihrem Alltag passen.

Für Frühstück, Sport und zwischendurch

Das Sortiment lässt sich in unterschiedliche Alltagsroutinen integrieren – etwa zum Frühstück, rund um sportliche Aktivitäten oder zwischendurch.

Das geschmacksneutrale Kollagen-Pulver kann beispielsweise in Getränke oder Speisen eingerührt werden. Die SPAR Vital PURE Bio-Weizenkeime eignen sich als Ergänzung zu Müsli, Joghurt oder Salaten.

Ergänzt wird die Auswahl durch verschiedene Mikronährstoffe und Nährstoffkombinationen. Vitamin-D3-&-K2-Tropfen können unter anderem zur Erhaltung normaler Knochen beitragen. Magnesium unterstützt die normale Muskelfunktion und trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei.

Auch Omega-3-Öl mit DHA und EPA ist Teil des Sortiments und liefert die mehrfach ungesättigten Fettsäuren für die tägliche Ernährung

Wissenschaftliche Expertise und Kontrollen

Seit 2005 entwickelt SPAR sein Vital-Sortiment gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Beirat aus Ärzt, Ernährungsexpert und Diätolog. Auch bei SPAR Vital PURE fließt dieses fachliche Know-how in die Produktentwicklung ein.

Ein hoher Stellenwert kommt zudem der Qualität und Sicherheit der Produkte zu. Die Produkte von SPAR Vital PURE werden jährlich von der unabhängigen Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg (LVA) kontrolliert.

Die regelmäßigen externen Prüfungen ergänzen die Qualitätsanforderungen, die SPAR an sein Sortiment stellt.