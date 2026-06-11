»Tatort: Rettung so nah«

Hanczewski und Gröschel ermitteln in Dresden

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ORF 2

20.15 UHR

Spannung. Bei einem Einsatz am Dresdner Elbufer wird der Rettungssanitäter Tarik Wasir im Fahrzeug erstickt. Die Kommissarinnen Karin Gorniak und Leonie Winkler ermitteln und stoßen auf der Rettungswache auf Berichte über zunehmende Anfeindungen gegen Einsatzkräfte. Kurz darauf folgt ein zweiter Anschlag auf einen Rettungswagen, bei dem eine Sanitäterin schwer verletzt wird und ein Kollege stirbt.

Die Polizei ermittelt fieberhaft in alle Richtungen. Eine Spur führt zum ehemaligen Soldaten Arnold Liebig, der nach gestrichenen Krankenkassenleistungen auf der Wache randaliert hatte, eine andere zum aggressiven Sanitäter Hagen Rigmers. Doch womöglich gilt der Anschlag ganz persönlich Wasirs Kollegin Greta Blaschke, die dem zweiten Attentat nur knapp entkam. Während Greta sich wegen eines Verfolgungsgefühls bei einem Bekannten namens Jakob Ablenkung sucht, ahnt sie nicht, dass sie sich damit in höchste Gefahr begibt.