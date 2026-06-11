Temporeiche Dating-Show: »Take Me Out«
Entertainment. Single-Frauen suchen nach dem richtigen Mann. In drei Runden stellt sich je ein Kandidat vor. Mit einem Buzzer entscheiden die Damen, ob sie Interesse am jeweiligen Herrn haben. In weiteren Runden gibt der Kandidat immer mehr von sich, seinem Leben und Charakter preis. Auch offenbart er ein besonderes Talent. Wenn am Schluss mehr als zwei Frauen übrig sind, kann der Mann entscheiden, wen er kennenlernen möchte. Mit dieser Frau geht er anschließend auf ein romantisches Date.
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