TV-Highlights am Samstag
Krimi: »Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis«
20.15 UHR
Spannung. Seit Monaten ist der 15-jährige Dominik Wiesner abgängig. Ein Abschiedsbrief legt nahe, dass er von daheim ausgerissen ist. Doch dann ändert ein irritierender Fund schlagartig alles: Auf dem Gehweg nahe des Flensburger Hafens wird ein Zettel mit einem Hilferuf des Burschen entdeckt. Dominik, der offenbar gegen seinen Willen festgehalten wird, konnte die Notiz aus dem Kellerversteck schmuggeln. Sogleich nimmt Kriminalkommissarin Jana Winter die Ermittlungen auf. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Animationsfilm: »Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch«
20.15 UHR
Märchen. Nach dem Verlust von acht seiner neun Leben zieht sich der gestiefelte Kater zurück. Die Chance, durch einen magischen Wunschstern seine Leben wiederzuerlangen, führt ihn in den schwarzen Wald. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kitty Samtpfote und dem fröhlichen Hund Perrito muss er sich gegen Goldlöckchen, drei Bären und einen gefährlichen Wolf behaupten, die alle nach dem Stern suchen.
Agenten-Film: »James Bond 007 - Der Hauch des Todes«
20.15 UHR
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