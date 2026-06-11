Volksmusik-Show: »Schlager-Spaß mit Andy Borg«

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Andy Borg begrüßt Stars aus der Schlagerwelt. © SWR/Kerstin Joensson

SWR

20.15 UHR

Musikshow. Moderator und Sänger Andy Borg lädt zu einem geselligen Musikabend in die gemütliche Weinstube ein. Seine hochkarätigen Gäste präsentieren eine gelungene Mischung aus neuen Hits und beliebten Evergreens. Mit dabei sind Stefan Mross, Monika Martin, Die Fetzig'n aus dem Zillertal, die Bonny Tones, Liane, Randolph Rose, Karène Neuville, Ladyva und die Degerschlachter Blasmusik.