Weltweite Baby-Krise dank TikTok & Co.

Nicht nur Europa kämpft mit sinkenden Geburtenzahlen: Der Trend hat längst weite Teile der Welt erfasst. In immer mehr Ländern bekommen Frauen im Schnitt weniger als 2,1 Kinder – jene Marke, die ohne Zuwanderung nötig wäre, damit eine Bevölkerung langfristig stabil bleibt.

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Besonders bemerkenswert ist, dass die Entwicklung längst nicht mehr nur reiche Industriestaaten betrifft. Auch in Schwellenländern sinken die Geburtenraten teilweise rasant. Thailand gehört zu den Ländern mit besonders starkem Rückgang. Auch Mexiko hat innerhalb weniger Jahrzehnte einen deutlichen Einbruch erlebt.

In vielen asiatischen Ländern ist die Entwicklung besonders weit fortgeschritten. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen auch in Teilen Afrikas – vor allem in großen Städten. Der weltweite Durchschnitt lag 2024 laut den Vereinten Nationen bei rund 2,2 Kindern pro Frau. In den 1960er-Jahren waren es noch etwa fünf.

Bevölkerung wächst – aber immer langsamer

Die Folgen sind enorm: Wo weniger Kinder geboren werden, schrumpft langfristig auch die Zahl der Menschen im Erwerbsalter. Gleichzeitig steigt der Anteil älterer Menschen. Für Staaten bedeutet das wachsenden Druck auf Pensionen, Gesundheitssysteme und den Arbeitsmarkt.

Der Ökonom Jesús Fernández-Villaverde warnt deshalb vor einer Entwicklung, die sich über Generationen fortsetzen könnte. Er erwartet den Höhepunkt der Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten.

Smartphones statt Kinder?

Warum immer weniger Menschen Kinder bekommen, lässt sich nicht auf einen einzigen Grund zurückführen. Wirtschaftliche Unsicherheit, hohe Wohnkosten, spätere Familiengründung und veränderte Lebensentwürfe spielen eine Rolle.

© Getty Images

Eine weitere mögliche Erklärung liefert die Forschung zum Smartphone-Konsum: Immer mehr Zeit wird online verbracht, während persönliche Begegnungen und damit auch das Kennenlernen potenzieller Partner zurückgehen könnten. Der Zusammenhang wird wissenschaftlich diskutiert, ist aber nicht als alleinige Ursache belegt.

Weltweiter Trend mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Noch immer gibt es große regionale Unterschiede. Vor allem einige Länder Afrikas haben weiterhin sehr hohe Geburtenraten. Gleichzeitig ist der Rückgang inzwischen ein globales Phänomen: Laut UN dürfte die weltweite Geburtenrate weiter sinken und bis etwa 2050 das Ersatzniveau von 2,1 erreichen. Für 2100 wird ein weltweiter Durchschnitt von rund 1,8 Kindern pro Frau erwartet.

Die demografische Entwicklung wird damit zu einer der großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte – von Arbeitsmarkt und Wirtschaft bis hin zu Pensionen und Pflege.