Schmuck per Bote
Nach Rammbock-Raub: Wiener Juwelier startet Diamanten-Lieferservice
Am 28. Oktober hatten bislang unbekannte Täter mit einem SUV die Schaufensterfront des Geschäfts am Graben gerammt. Die Einbrecher verschafften sich so Zutritt, nahmen Schmuck mit und flüchteten. Der Schaden dürfte laut Inhaber Felix Köck im einstelligen Millionenbereich liegen.
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Schmuck wird persönlich übergeben
Nur wenige Tage später steht bei Von Köck ein neues Serviceangebot im Mittelpunkt: Seit 9. November gibt es den sogenannten "White Glove Service". Dabei bringt ein persönlicher Luxury Advisor das ausgewählte Schmuckstück direkt zum Kunden. Ort und Zeitpunkt werden individuell vereinbart.
Ob in der eigenen Wohnung in Wien, im Feriendomizil oder in einer Hotelsuite in Paris oder Mailand – die persönliche Übergabe ist laut Unternehmen in Österreich und europaweit möglich.
Ab 10.000 Euro ist die Übergabe kostenlos
Der Luxus-Service hat allerdings klare Preisgrenzen: Ab einem Einkaufswert von 10.000 Euro ist die persönliche Übergabe kostenlos. Bei einem geringeren Einkaufswert verrechnet Von Köck laut eigener Website 400 Euro innerhalb Österreichs und 1.000 Euro im übrigen Europa.
Die Übergabe erfolgt durch einen Mitarbeiter des Hauses und nicht über einen externen Paketdienst. Der Luxury Advisor nimmt sich dabei auch Zeit, Fragen zu beantworten und Details des Schmuckstücks zu erklären.
Luxus-Service nach dem Einbruch
Ob der neue Service in Zusammenhang mit dem spektakulären Einbruch steht, ist nicht bekannt. Von Köck bewirbt ihn als besondere Form der Kundenbetreuung: Ein Schmuckstück soll nicht einfach zugestellt, sondern persönlich überreicht werden.
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