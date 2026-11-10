Nach Rammbock-Raub: Wiener Juwelier startet Diamanten-Lieferservice

Nach dem spektakulären Rammbock-Raub am Wiener Graben setzt der Luxus-Juwelier Von Köck jetzt auf einen besonderen Service: Ausgewählte Schmuckstücke werden Kunden künftig persönlich bis nach Hause geliefert.

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Am 28. Oktober hatten bislang unbekannte Täter mit einem SUV die Schaufensterfront des Geschäfts am Graben gerammt. Die Einbrecher verschafften sich so Zutritt, nahmen Schmuck mit und flüchteten. Der Schaden dürfte laut Inhaber Felix Köck im einstelligen Millionenbereich liegen.

Schmuck wird persönlich übergeben

Nur wenige Tage später steht bei Von Köck ein neues Serviceangebot im Mittelpunkt: Seit 9. November gibt es den sogenannten "White Glove Service". Dabei bringt ein persönlicher Luxury Advisor das ausgewählte Schmuckstück direkt zum Kunden. Ort und Zeitpunkt werden individuell vereinbart.

Ein sogenannter Luxury Advisor von VON KÖCK bringt das ausgewählte Schmuckstück direkt zu den neuen Besitzern. © Karla Otto_Von Köck

Ob in der eigenen Wohnung in Wien, im Feriendomizil oder in einer Hotelsuite in Paris oder Mailand – die persönliche Übergabe ist laut Unternehmen in Österreich und europaweit möglich.

Ab 10.000 Euro ist die Übergabe kostenlos

Der Luxus-Service hat allerdings klare Preisgrenzen: Ab einem Einkaufswert von 10.000 Euro ist die persönliche Übergabe kostenlos. Bei einem geringeren Einkaufswert verrechnet Von Köck laut eigener Website 400 Euro innerhalb Österreichs und 1.000 Euro im übrigen Europa.

Bei der Übergabe nimmt sich der Luxury Advisor Zeit für Fragen und erklärt auf Wunsch die besonderen Details der jeweiligen Kreation. © Von Köck

Die Übergabe erfolgt durch einen Mitarbeiter des Hauses und nicht über einen externen Paketdienst. Der Luxury Advisor nimmt sich dabei auch Zeit, Fragen zu beantworten und Details des Schmuckstücks zu erklären.

Luxus-Service nach dem Einbruch

Ob der neue Service in Zusammenhang mit dem spektakulären Einbruch steht, ist nicht bekannt. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Ob der neue Service in Zusammenhang mit dem spektakulären Einbruch steht, ist nicht bekannt. Von Köck bewirbt ihn als besondere Form der Kundenbetreuung: Ein Schmuckstück soll nicht einfach zugestellt, sondern persönlich überreicht werden.