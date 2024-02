Bayern müssen gegen Lazio Rom eine Reaktion zeigen

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Lazio Rom.

Raus aus dem Liga-Alltag heißt es heute Abend (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) für den deutschen Serienmeister. In der Königsklasse sind die Bayern heuer noch ohne punktverlust. Auch gegen Lazio ist ein Sieg fest eingeplant, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im eigenen Stadion zu verschaffen.

Beide Mannschaften kommen mit einer klaren Niederlage im letzten Ligaspiel. Doch die 0:3-Klatsche der Tuchel-Elf gegen Leverkusen war besonders bitter für die Bayern. Für die Titelverteidigung braucht es schon früh im Jahr ein ähnliches Wunder, wie in der letzten Saison. Dafür will man in der Champions League wieder groß auftrumpfen.

Bayern mit guten Erinnerungen

Das Duell im Rom ist erst das dritte Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellenachten der Serie A. In der Saison 2020/2021 stand sich Lazio und die Bayern ebenfalls gegenüber. Mit einem 2:1 und 4:1 ließ der deutsche Rekordmeister nichts abrennen.