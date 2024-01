Bayern muss gegen Union Berlin zurück auf die Siegerstraße

Die Bayern stehen nach der überraschenden Niederlage gegen Union Berlin in der Bundesliga schon gehörig unter Druck.

"Das war ein großer Dämpfer für uns", brachte es Thomas Tuchel nach er 0:1-Schock-Pleite gegen Bremen am Sonntag auf den Punkt. Am Mittwoch (20.30 Uhr) müssen Harry Kane & Co. im Nachtragsspiel gegen das letztjährige Sensationsteam von Union Berlin ein anderes Gesicht zeigen.

Doch die Hauptstädter kommen ausgeruht nach München. Das Spiel am Ligaspiel am Freitag wurde wetterbedingt abgesagt. Der Rekordmeister hingegen hat ein schweres Spiel in den Beinen und möchte sich mit den Fans nach der Schmach versöhnen.

Verpasstes Bjelica-Debüt

Seit November sitzt Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica auf der Trainerbank bei den "Eisernen" aus Berlin. Eigentlich hätte er beim Spiel gegen die Bayern seinen Einstand feiern sollen, doch der Wintereinbruch im November verhinderte damals die Austragung.

Seit seinem Amtsantritt gewann Union drei Spiele und musste sich einerseits in der Champions League Real Madrid, als auch in der Liga Bochum geschlagen geben. Doch die Hauptstädter, die derzeit auf Platz 15 in der Tabelle liegen, wittern ihre Chance und wollen sich ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Für die Bayern wäre ein Sieg jedoch mindestens genauso wichtig, ansonsten würde der noch immer ungeschlagene Tabellenführer Leverkusen bereits einen Vorsprung von sieben Punkten haben.