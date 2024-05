Denver zittert gegen Minnesota vor dem Aus

NBA-Titelverteidiger Denver muss gegen Minnesota im Entscheidungsspiel das Saison-Aus verhindern.

In der Nacht auf Montag (2 Uhr) könnte für die Denver Nuggets der Traum der NBA-Titelverteidigung platzen. Nikola Jokic & Co. müssen im Entscheidungsspiel der Viertelfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves gewinnen, ansonsten ist die Saison zu Ende.

Doch die Voraussetzungen sind alles andere als ideal. Mit dem Matchball in der Hand setzte es zuletzt eine vernichtende 70:115-Pleite, die zu dem unbeliebten Showdown geführt hat. Dennoch sind die Nuggets vor den eigenen Fans als klarer Favorit (hier die Quoten zum Spiel) geführt.

Das Duell bietet von Haus aus jede Menge Brisanz. Allein in den Play-offs stehen sich die beiden Teams zum 17. Mal gegenüber. Minnesota und Denver konnte sich jeweils einmal in den Play-offs durchsetzen. Nach je acht Play-off-Siegen wollen beide in der ewigen Bilanz den nächsten Schritt machen. Dass es in diesem Matchup zu einem Entscheidungsspiel kommt ist allerdings eine Premiere. Die bisherigen K.o.-Duelle endeten jeweils mit 4:1. Im Grunddurchgang ist Denver allerdings klar überlegen. Von den bisherigen 145 Spielen konnten sich die Nuggets 89 Mal durchsetzen. Genau auf diese Überlegenheit setzt man auch im Schicksalsspiel am Sonntag.