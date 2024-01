FC Barcelona gegen Las Palmas zum Siegen verdammt

Das Team von Xavi muss am Donnerstag eine Reaktion zeigen, nachdem zuletzt ein Freundschaftsspiel gegen Club America mit 2:3 verloren ging.

Noch ist das Rennen um die spanische Meisterschaft nicht entschieden. Am Donnerstag (ab 21.30 Uhr im Sport24-Liveticker) kämpft der FC Barcelona auswärts bei Las Palmas um drei wichtige Punkte. Für die Blaugrana ist ein enorm wichtiges Spiel, denn bei einer möglichen Niederlage könnte man einen Champions League Platz verlieren, und die Verfolger Real Madrid und Girona konnten sich bereits etwa von den Verfolgern absetzen. Palmas spielt bislang eine souveräne Saison in der höchsten spanischen Liga will den Favoriten ärgern, und einen Punktgewinn abstauben.

In den letzten 5 Spielen holte Las Palmas drei Siege und zwei Unentschieden, hingegen der FC Barcelona nur 2 Siege und drei Remis einfahren konnte.

Bessere Ausgangslage bei den Blaugrana

Von den insgesamt 68 Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams, gab es bislang deutliche Siege für den siebenundzwanzigfachen Meister FC Barcelona. In bislang 68 Matches zwischen beiden Vereinen, gab es 8 Remis, 41 Siege für Barca, und 19 Siege für die Los Amarillos.

Sollte jedoch am Donnerstagabend eine Überraschung seitens des Außenseiter gelingen, würde es in Barcelona ungemütliche Tage geben. Denn Barcelona Legende Xavi steht bei den Fans schon länger in der Kritik, er soll das Vertrauen der Spieler und den Rückhalt der Vereinsführung verloren haben berichtet die Sportzeitung "Diario AS"