New Orleans Pelicans bei Philadelphia 76ers auf Sieg eingestellt

Der Kampf um die Play-offs in der NBA spitzt sich zu. Im Duell zwischen den New Orleans Pelicans und Philadelphia 76ers darf sich kein Team einen Umfaller leisten.

Ein richtungsweisendes Duell zwischen den New Orleans Pelicans und den Philadelphia 76ers steht in der Nacht auf Samstag (1 Uhr) bevor. Die Hausherren aus Philadelphia stehen langsam mit dem Rücken zur Wand und müssen unbedingt gewinnen, doch auch die Gäste aus New Orleans stehen unter Druck und brauchend dringend einen Sieg.

In etwas mehr als einem Monat beginnt das Play off in der besten Basketball-Liga der Welt. Die 76ers liegen in der Eastern Conference derzeit auf Rang sieben, verließen zuletzt jedoch zwei Mal in Folge als Verlierer den Platz. Für die Pelikane läuft es deutlich besser. Mit zwei überlegenen Siegen gegen die Indiana Pacers und Toronto Raptors treten sie die Reise nach Philadelphia an. Haben als fünfter der Western Conference einen Platz in den Top 3 im Visier.

Im bisher einzigen Duell heuer gab es einen klaren 124:114-Erfolg. Auch dieses Mal tritt man als leichter Favorit an. Jedoch mühte man sich in der Vergangenheit oft gegen Philadelphia. Das Head2Head spricht mit 23:21 zwar nur leicht für Philadelphia, jedoch verlor man in den letzten elf Spielen nur drei Mal. Jetzt hofft New Orleans auf den vierten Streich in den vergangenen sechs Jahren.