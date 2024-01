Pöltl: Raptors treffen auf die Kings

Am Freitag (Ortszeit) empfangen die Sacramento Kings Pöltl und Co. im Golden 1 Center.

Die Gastgeber aus Kalifornien, die sich zuletzt gegen die Orlando Magic mit 138:135 durchsetzten, treffen in der 11. Spielwoche auf die Toronto Raptors. Das Team rund um Jakob Pöltl trifft im dritten Spiel des Jahres auf die Kings.

Erfolgreicher Start

Zuletzt gelang es den Kanadiern mit einem Endstand von 116:111 am Mittwoch (Ortszeit) die Memphis Grizzlies zu schlagen. "Wir haben drei richtig starke Viertel gespielt, an beiden Enden des Feldes sehr gut zusammengearbeitet", freute sich Pöltl. Damit startete der 28-jährige Wiener erfolgreich in eine Serie von sechs Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA).